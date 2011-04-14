ФСИН предложил направить заключенных на очистку Арктики. Об этом рассказал на коллегии директор ФСИН Александр Калашников.
Калашников обратился к руководителям территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне. Он продолжит работу в этом направлении. Директор ведомства подчеркнул значимость воспитательной работы, а также изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.
Напомним, что в 2020 году Калашников рассказал, что в 49 субъектах РФ осужденных привлекают к работе по сортировке мусора.
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