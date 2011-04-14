Цена смартфона составит до 10 тыс. рублей.

В России начались продажи нового смартфона Nokia 1.4. Об этом сообщила компания HMD Global.

Сверхбюджетный смартфон имеет большой экран, долговечный корпус и двойную камеру. Двойная камера состоит из модуля на 8 Мп с автофокусом и датчиком для макросъемки на 2 Мп. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 215. Селфи камера функционирует на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Компания гарантирует, что зарядка на смартфоне будет держаться до двух дней.

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