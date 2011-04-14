В ФНС разъяснили порядок работы налоговой службы с VIP-клиентами

В инспекции заверили, что знают способы не дать уйти от уплаты налогов богатейшим россиянам.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) разъяснили порядок работы налоговой службы с VIP-клиентами. Об этом сообщила заместитель руководителя ФНС Юлия Шепелева на встрече с журналистами VTimes.

В сообщении ФНС от 27 января говорилось о создании службы, которая будет целенаправленно заниматься россиянами с доходами свыше 500 млн рублей в год. Организация получила название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10. На данный момент на учете стоят 300 человек, чей годовой доход превышает 500 млн рублей. Однако, это число вырастет, поскольку изменятся критерии внесения в этот список. Организация будет функционировать для того, чтобы богатые россияне для ухода от налогов не занимались поиском вариантов реструктуризации своих активов.

Напомним, что с 1 января 2021 года налог на доход физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, вырос до 15%. Правительство пообещало направить дополнительные отчисления в бюджет на лечение детей с редкими заболеваниями.

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