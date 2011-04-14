ВОЗ одобрила применение вакцины Johnson&Johnson в экстренных ситуациях

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что с каждым новым безопасным препаратом мир всё ближе приближается к победе над пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять третью вакцину от коронавируса. Препарат Johnson&Johnson попал в список рекомендуемых для экстренного использования.

Глава ВОЗ обратился к правительству и фармацевтическим компаниям. Он попросил наращивать производственные мощности и выполнять свои обязательства, чтобы доступ к препаратам имели люди во всех странах.

Напомним, что препарат Johnson&Johnson стал третьей вакциной, одобренной ВОЗ. Вакцину уже одобрили в США, Канаде и Бахрейне. На данный момент проводятся испытания в ЮАР. Главным отличием препарата Johnson&Johnson является то, что для вакцинации не нужно вводить две дозы.

Ранее мы сообщили, что глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым.

Видео: World Health Organization (WHO)