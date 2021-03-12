Птица из клипа оказалась представитель вида, который находится под угрозой исчезновения.

На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения. Речь идет о видео на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представить страну на конкурсе.

Зоозащитная организация UAnimals в Facebook выложила сообщение, в котором возмутилась клипом группы Go_A. Дело в том, что артисты задействовали в видео редкую птицу, которая занесена в Красную книгу Украины.

Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который находится под угрозой исчезновения. Сообщение UAnimals

Зоозащитники добавили, что владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов. На практике они сейчас не выдаются. Эксплуатация птиц этого вида осуществляется только в исключительных ситуациях, а именно научных и селекционных целях. Представители организации сделали вывод, что птицу долгое время содержали в неволе.

Ранее мы сообщили, что глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым.

Видео: Go_A