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Евгений Ройзман вылечился от COVID-19
Сегодня, 15:08
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matveyvn

Евгений Ройзман вылечился от COVID-19

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Он поблагодарил медиков, которые помогли ему справиться с болезнью.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Выздоровел! Выписали.

Евгений Ройзман, политик

Он поблагодарил медиков, которые помогли ему справиться с болезнью, а также всех поддерживающих.

Накануне Ройзман сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позже его госпитализировали с развившейся пневмонией. При этом сам политик заявлял, что чувствует себя прекрасно и говорил об отсутствии симптомов.

Ранее мы писали, что Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.

Теги: екатеринбург, коронавирус, ройзман
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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