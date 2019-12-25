Он поблагодарил медиков, которые помогли ему справиться с болезнью.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Выздоровел! Выписали. Евгений Ройзман, политик

Он поблагодарил медиков, которые помогли ему справиться с болезнью, а также всех поддерживающих.

Накануне Ройзман сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позже его госпитализировали с развившейся пневмонией. При этом сам политик заявлял, что чувствует себя прекрасно и говорил об отсутствии симптомов.

Ранее мы писали, что Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.