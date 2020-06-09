Политика и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом и пневмонией. Об этом пишет издание Znak.com.
Сейчас Ройзман находится в городской больнице №40 Екатеринбурга. Его госпитализировали после того, как у него нашли пневмонию. По словам политика, он чувствует себя хорошо, но ощущает боли в груди, а также проблемы с дыханием. Температура, рассказывает он, у него нормальная.
Врачи начали стандартное в таких случаях лечение. Сам Ройзман напомнил, что эпидемия COVID-19 не закончилась.
Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого.
Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга
Политик добавил, что болезнь довольно коварная, так как симптомов нет, а КТ показывает пневмонию. По его словам, он заболел вчера — сделал тест, он показал положительный результат, хотя симптомов не было. До госпитализации Ройзман самоизолировался в библиотеке.
Ранее японский врач предрек вторую волну коронавируса.
Видео: Youtube/ Евгений Ройзман
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