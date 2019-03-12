Японский врач предрек вторую волну коронавируса

Сато отметил, что в следующий раз заболеет ещё больше людей, чем в первый.

Японский врач-инфекционист Акихиро Сато предрек вторую волну коронавируса. Он считает, что этого невозможно избежать.

По данным специалиста, антитела у людей находят очень редко. Это значит, что 99% населения не переболело. Врач уверен, что коронавирус перестанет быть опасным заболеванием после того, как положительные реакции на тесты на антитела обнаружат у 60% населения.

Тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого ещё очень далеко. - Акихиро Сато, ведущий инфекционист в Японии

Сато полагает, что система здравоохранения не готова к огромному потоку новых пациентов. Большое число заболевших спровоцирует нехватку мест и появление тяжелых больных. В таком случае, инфекционист полагает, что если произойдет резкий скачок числа зараженных, произойдет худший сценарий и жертвы неизбежны.

Специалист отметил, что без вакцины, людям придётся жить, чередуя периоды самоизоляции во время очередной волны и возвращения к обычной жизни на спаде эпидемии.

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Видео: Youtube/Valdai Club