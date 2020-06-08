Кошкин: конфликт Греции и Турции может привести к расколу НАТО

Специалист считает, что между странами может возникнуть серьёзное вооружённое противостояние, спровоцированное непростыми отношениями двух стран.

Конфликт Греции и Турции может привести к расколу НАТО. Об этом пишет Nation News со ссылкой на политолога Андрея Кошкина.

Европа и США не могут повлиять на стечение обстоятельств. Кошкин уверен, что Греция и Турция начнут противостояние "один на один" так как в мире по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией.

Накануне нефтяная компания Анкары получила лицензию. Согласно документу, организация имеет право добывать углеводород вблизи греческих островов. В МИДе Греции посчитали, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции. Из-за этого глава греческого министерства Никос Дендиас заявил, что Афины готовы к вооруженному конфликту с Турцией.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ФРГ предлагает Евросоюзу создать единую европейскую стратегию в отношении Китая.

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