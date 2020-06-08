ФРГ предлагает Евросоюзу создать единую европейскую стратегию в отношении Китая

Германия предложила Евросоюзу создать единую европейскую стратегию в отношении Китая. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на МИДа ФРГ Хайко Мааса.
МИД ФРГ считает, что Евросоюзу нужна общая стратегия в отношении Китая. Это позволит странам ЕС представить свои свободные ценности. Министр отметил, что саммит ЕС-КНР состоится до конца года. Изначально он был запланирован на 14 сентября. Однако мероприятие перенесли из-за обострения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Маас уточнил, что "саммит работает только в случае личных встреч".
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