Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США

По словам Помпео, китайская коммунистическая партия использует смерть Джорджа Флойда для политической выгоды КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться беспорядками в стране.

Представитель США подчеркнул, что Китай всегда навязывал коммунизм. Соединенные Штаты живут в непростое время. На данный момент, все силы направлены на обеспечение свободы.

Накануне советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен сказал, что Китай "наслаждается хаосом" в Соединенных Штатах, а активность идёт напрямую от правительства Китая. В свою очередь, китайские власти это заявление отвергли. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что обвинения О"Брайена абсолютно безосновательны.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения.

Видео: Twitter / Secretary Pompeo