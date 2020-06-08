Молодой человек шёл по берегу реки Северский Донец. Там он наступил на взрывное устройство, установленное добровольческими националистическими формированиями.

В ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В период боевых действий украинские войска занимали позиции в данном районе. Предположительно, там была установлена противопехотная мина ПМН-2. Осадчий отметил, что 19-летний молодой человек получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Славяносербска в состоянии средней степени тяжести. На данный момент врачи оказывают пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь.

После инцидента, представитель Народной милиции ЛНР обратился к гражданам с просьбой быть осторожными. Осадчий призвал не подходить и не прикасаться к взрывоопасным предметам. Гражданам следует держаться от них на безопасном расстоянии до того момента, пока не приедут специалисты.

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Видео: Youtube/Air Production