Указ подписал президент России Владимир Путин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Мария Захарова занимает должность официального представителя МИД РФ с 2015 года. Затем, в 2017 году президент присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посла 1-го класса. Сегодня, 8 июня, Путин повысил Захарову до самого высокого ранга, который может получить дипломат.

Помимо этого, Владимир Путин повысил ещё 8 дипломатов: посла РФ в Монголии Искандера Азизова, в Кубе - Андрея Гуськова, в ОАЭ - Сергея Кузнецова, в Йемене - Владимира Дедушкина, в Бангладеш - Александра Игнатова, в Шри-Ланке - Юрия Материя, а также директора генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина.

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Видео: ВК/МИД России