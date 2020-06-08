В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

Изначально, учения Defender Europe 2020 ("Защитник Европы-2020") должны были стать самыми масштабными за последние 25 лет. Однако пандемия коронавируса внесла свои корректировки.

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европе. Об этом сообщил генерал армии США в Европе Кристофер Норри.

В итоге военные маневры под руководством США начали проводить в урезанном масштабе. Взаимодействие в рамках операции Allied Spirit ("Союзнический дух") продлится в течение двух недель. Солдаты Польши и США научаться преодолевать различные преграды и отработают переброску солдат и вооружений через государственные границы НАТО. В программе примут участие более 4 тыс. американских солдат и 2 тыс. польских военнослужащих.

Defender Europe 2020 предполагает участие более 20 тыс. солдат США, которых перебросят на территории десяти стран Европы. Россия пыталась договориться с НАТО, чтобы предотвратить военные маневры. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил отказом.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Польша рассчитывает, что США переведут в республику военных из ФРГ.

Видео: Youtube/Defense Flash News