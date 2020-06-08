Политик надеется, что контингент в Польше будет всё время расти.

Польша рассчитывает, что США переведут в республику военных из ФРГ. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Польша ожидает переброса "хотя бы части войск из Германии". Однако окончательное решение по данному вопросу будет принимать президент США Дональд Трамп. Польский премьер подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры. На данный момент в Польше дислоцируются примерно 5 тыс. американских военных. По словам Моравецкого, страна нуждается в американских войсках. Это позволит республике защитить восточные границы от России и "усилит всё НАТО".

Польша постоянно заявляет о "российской угрозе". При этом, в Кремле постоянно подчеркивают, что Россия не собирается нападать на какую-либо из стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что польским коллегам это известно. Однако, они пользуются этим поводом, чтобы разместить как больше техники у границ РФ.

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Видео: Youtube/Poland In