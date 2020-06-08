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Шойгу предложил обновить госпитальный флот

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Министерство намерено приобрести в Китае два поддержанных судна ро-ро и переоборудовать их в госпитальные.

Минобороны России Сергей Шойгу предложил обновить госпитальный флот. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей отрасли.

Накануне Сергей Шойгу обсудил с правительством текущую ситуацию с коронавирусом. Он предложил купить два поддержанных судна ро-ро. Его инициатива обойдется властям в 8 млрд рублей. В свою очередь, Минпромторг настоял на постройке абсолютно новых судов в России. Сроки строительства увеличатся до четырех лет. Заказчик получит новые судна, которые будут стоять дороже.

Глава государства обратился к правительству с поручением проработать предложение Минобороны РФ. На данный момент, состав ВМФ РФ насчитывает три госпитальных судна: "Енисей", "Свирь" и "Иртыш".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Кремле не запланировано контактов Путина с Сарраджем.

Видео: Youtube/Vitalicus Владивосток

Теги: госпитальный флот, минобороны рф, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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