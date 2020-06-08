В Кремле не запланировано контактов Путина с Сарраджем

Накануне появилась информация, что российский лидер может обсудить с главой ПНС текущую ситуацию в Ливии.

В Кремле не запланировано контактов Владимира Путина с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами, Песков подчеркнул, что на 8 июня глава государства не планировал никаких контактов с главой ПНС. На фоне этого, в Ливии продолжаются масштабные боевые действия. Владимир Путин отметил, что растёт террористическая активность, а экономика и социальная сфера деградируют.

В регионе сохраняется нестабильная обстановка. Сохраняется негативная проекция на Европу. Речь идёт о нелегальной миграции, контрабандной торговле и распространении оружия и наркотиков.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение.

Видео: kremlin.ru