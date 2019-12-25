В правительстве рассказали, что поездки за границу буду доступны пока по нескольким направлениям.

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседанич президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Чиновник отметил, что иностранцы согут въезжать на территорию РФ с медицинскими целями. Соответствующие постановления уже подписаны.

Напомним, что в России на данный момент зарегистрировано 476 658 случаев заражения коронавирусом. Из всех инфицированных по стране более 230 тысяч пациентов вылечились от COVID-19, еще 5971 человек скончался. Медики считают, что пик заболеваемости в России пройден.

Мишустин назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей.