Глава правительства заметил, что следует системно развивать направление внутреннего туризма.

Михаил Мишустин назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей. Об этом премьер-министр России заявил во время заседания с вице-премьерами страны. Чиновник подчеркнул, что туристическое направление не единственное, которое серьезно пострадало от распространения коронавируса. Глава правительства считает, что данное направление является один из самых перспективных для развития после пандемии COVID-19.

Туристическая отрасль - не только одна из самых пострадавших, но и одна из самых перспективных, ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник считает, что профильным ведомствам необходимо заняться системным развитием внутреннего туризма. Он добавил, что на данный момент нет проблема в спросе на поездки по стране среди местного населения. Он уверен, что многие граждане стремятся путешествовать по РФ. Однако туристам не хватает продвинутой инфраструктуры, а также сервиса по конкурентным ценам.

В Крыму спрогнозировали дату начала туристического сезона.