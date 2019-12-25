Авиаперевозчики снизили цену на билеты для восстановления пассажиропотока.

В России массово подешевели билеты на самолет. Об этом на официальном сайте сообщили представители Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, авиаперевозчики начали снижать стоимость билетов на внутренние рейсы. Это сделано ради увеличения объема пассажиропотока.

Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года Дмитрий Горин, вице-президент АТОР

Специалист заметил, что российские авиакомпании привлекают туристов при помощи промо-тарифов. Эта мера необходима, чтобы обеспечить спрос на услуги. В мае 2020 года средняя загрузка на рейсах внутри страны составила 33-36%. В апреле объем продаж авиабилетов составлял всего 10-12%, спустя месяц - показатель достиг 17%.

Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны.