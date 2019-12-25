В "первой волне" РФ разрешит поездки в восемь стран СНГ.

Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны. Об этом рассказали представители Российской ассоциации туроператоров. По данным экспертов, с 15 июля РФ откроет государственные границы в восемь стран СНГ. С 1 августа правительство возобновит сообщение еще с семи государствами. Предположительно, речь пойдет о Европе, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. Чиновники обсуждают возможность разрешения на поездки в Египет и Грузию с осени 2020 года.

В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними говорится в сообщении АТОР

В АТОр отметили, что продажа билетов на рейсы отечественных авиакомпаний по иностранным направлениям начнется с середины июля. Окончательный список маршрутов будет утвержден Росавиацией и Роспотребнадзором.

Российские авиакомпании могут возобновить международные рейсы с середины июля.