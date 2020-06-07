Российские авиакомпании могут возобновить международные рейсы с середины июля

При условии стабильной позитивной динамики крупные перевозчики предлагают восстановить авиасообщение с 15 июля.

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению международных полетов. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, с таким предложением Росавиация намерена обратиться к Роспотребнадзору в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

При условии стабильной позитивной динамики крупные перевозчики предлагают восстановить авиасообщение с 15 июля. По информации источника, первыми могут открыться направления со странами Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и СНГ. С остальными государствами возобновлять авиасообщение предлагают "по мере открытия границ на условиях взаимности".

Напомним, международные перевозки были полностью приостановлены в марте текущего года на фоне вспышки коронавируса. Ранее сообщалось, что Путин предложил оценить ситуацию вокруг открытия зарубежных границ.

Видео: Стопкоронавирус.рф