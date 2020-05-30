Путин предложил оценить ситуацию вокруг открытия зарубежных границ

Ряд стран Европы уже заявили о своей готовности возобновить туристический сезон.

Владимир Путин призвал членам Совета Безопасности РФ обсудить ситуацию вокруг открытия границ рядом странам. Слова президента приводи РИА "Новости".

Во время заседания Совбеза Путин отметил, что ряд стран, где туризм играет ключевую роль, уже либо полностью открылись, либо находятся в процессе.

Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас

Владимир Путин

После вспышки коронавируса в Европе, все страны, включая РФ, закрыли свои границы на въезд и выезд. В мае ряд стран ЕС заявили о том, что готовы открыть свои границы для стран членов Шенгенского соглашения. В России вопрос возобновления поездок заграницу и приема туристов детально пока не обсуждался.

Видео: kremlin.ru