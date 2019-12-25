Иранская компания Mayan Air запустит прямые рейсы из Тегерана в Петербург

Пассажиры смогут отправиться в восточную страну с 1 июля.

С пятницы, 1 июля, иранская авиакомпания Mahan Air запускает прямой рейс Тегеран - Петербург - Тегеран. Об этом сообщило ООО "Воздушные ворота северной столицы", которое выступает оператором аэропорта "Пулково".

Пассажиры смогут путешествовать между двумя городами на самолете Airbus A310 1 раз в неделю.

Напомним, что ещё в апреле руководство Mahan Air приняло решение о полетах из Тегерана в столицу РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупреждают о пробках на въезде в аэропорт 28 июня.

Фото: Piter.TV