Иранская компания Mayan Air запустит прямые рейсы из Тегерана в Петербург

С пятницы, 1 июля, иранская авиакомпания Mahan Air запускает прямой рейс Тегеран - Петербург - Тегеран. Об этом сообщило ООО "Воздушные ворота северной столицы", которое выступает оператором аэропорта "Пулково".
Пассажиры смогут путешествовать между двумя городами на самолете Airbus A310 1 раз в неделю.
Напомним, что ещё в апреле руководство Mahan Air приняло решение о полетах из Тегерана в столицу РФ.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупреждают о пробках на въезде в аэропорт 28 июня.
Фото: Piter.TV
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