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Петербуржцев предупреждают о пробках на въезде в аэропорт 28 июня
Сегодня, 19:22
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Петербуржцев предупреждают о пробках на въезде в аэропорт 28 июня

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Согласно правилам аэропорта, привокзальную площадь необходимо покинуть в течение 15 минут. В случае, если из-за ремонта время выезда увеличивается, дополнительная плата взиматься не будет.

В Пулково предупредили о возможных пробках на въезде во вторник, 28 июня. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. 

На сегодняшний день на участке дороги в аэропорт Пулково ограничено движение из-за ремонта дорожного покрытия. Дорожные специалисты работают сегодня на въезде (закрыты три шлагбаума из семи), а также продолжатся 28 июня на участке дороги сразу после выезда из аэропорта.

Согласно правилам аэропорта, привокзальную площадь необходимо покинуть в течение 15 минут. В случае, если из-за ремонта время выезда увеличивается, дополнительная плата взиматься не будет.

Ранее для трамвая от метро "Купчино" в Славянку построят 4 эстакады. Также проект предусматривает создание трех мостов. Общая протяженность всех сооружений составит около 3 км.

Фото: Piter.tv

Теги: пробки, пулково, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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