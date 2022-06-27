Для трамвая от метро "Купчино" в Славянку построят 4 эстакады

Также проект предусматривает создание трех мостов. Общая протяженность всех сооружений составит около 3 км.

Проект по запуску скоростного трамвая от метро "Купчино" через Шушары в Славянку подразумевает строительство 4-х эстакад и эстакады и 3-х мостов. Общая протяженность этих сооружений составит около 3 км. Об этом сообщает издание "Петербургский Дневник" со ссылкой на председателя Комитета по инвестициям Петербурга Романа Голованова.

Эстакады и мосты позволят трамваю пройти над реками Волковка, Кузьминка и Славянка и обеспечат беспрепятственное движение других видов транспорта. По словам чиновника, одна из эстакад станет выступать в качестве третьего уровня над КАД. Такую конструкцию называют "фермой", с нее пассажирам будет открываться необыкновенный вид, добавил он.

Объект линейный, порядка 250 земельных участков подлежат изъятию, протяженность большая. Очень трудоемкий перенос инженерной инфраструктуры. Сроки прописаны в концессии, там же есть и условия, при которых они могут быть скорректированы. Но нужно помнить, что сам механизм концессии устроен так, что внутренняя мотивация всех заставляет двигаться быстрее. Роман Голованов, председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга

Предполагается, что трамвай будет идти от Купчино до Шушар составит 15 минут, а до Славянки - 35 минут. Интервал движения нового транспорта составит 5 минут.

Строительство линии должно начаться уже в этом году, а закончится - в 2024-ом. Сейчас проектная документация рассматривается в Госэкспертизе, подчеркнул Голованов.

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Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"