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Комтранс напомнил петербуржцам, что делать если не работает кондиционер в общественном транспорте
Сегодня, 13:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комтранс напомнил петербуржцам, что делать если не работает кондиционер в общественном транспорте

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Если кондиционер не работает, то нужно написать обращение в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Комитет по транспорту напомнил петербуржцам, что нужно делать, если в наземном общественном транспорте плохо работает кондиционер. 

Если вы почувствовали, что кондиционер в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая недостаточно хорошо работает, то нужно обратиться к водителю с просьбой увеличить мощность обдува. Для лучшей работы кондиционера необходимо закрыть все окна в салоне. 

Если же кондиционер не работает, то нужно написать обращение в СПб ГКУ "Организатор перевозок", заполнив форму обратной связи. Там нужно указать бортовой номер транспорта, а также дату и время.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, кондиционер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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