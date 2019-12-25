Комтранс напомнил петербуржцам, что делать если не работает кондиционер в общественном транспорте

Если кондиционер не работает, то нужно написать обращение в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Комитет по транспорту напомнил петербуржцам, что нужно делать, если в наземном общественном транспорте плохо работает кондиционер.

Если вы почувствовали, что кондиционер в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая недостаточно хорошо работает, то нужно обратиться к водителю с просьбой увеличить мощность обдува. Для лучшей работы кондиционера необходимо закрыть все окна в салоне.

Если же кондиционер не работает, то нужно написать обращение в СПб ГКУ "Организатор перевозок", заполнив форму обратной связи. Там нужно указать бортовой номер транспорта, а также дату и время.

Фото: Piter.tv