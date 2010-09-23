Владельцев старых автомобилей предупредили о росте цен на заправку кондиционеров

Владельцам автомобилей с системами кондиционирования на хладагенте R134a может стать сложнее и дороже обслуживать климатическую установку. На рынке сокращаются доступные объемы этого фреона, а вместе с дефицитом растет стоимость его заправки. Об этом пишет 110km.ru.

R134a много лет использовался в большинстве легковых автомобилей. Однако из-за высокого показателя воздействия на климат — GWP у этого хладагента составляет 1430 — его постепенно вытесняют более экологичные составы. С 2017 года в Евросоюзе R134a запрещен для использования в новых автомобилях. В России ситуация также меняется: с января 2026 года действуют квоты на ввоз фторсодержащих веществ, причем для хладагентов с высоким GWP ограничения жестче.

В первую очередь проблема касается машин, выпущенных до 2017 года. По оценке портала, к 2027 году на российском рынке может остаться около 17% прежних объемов R134a, а к 2030 году — всего 9%. При этом парк автомобилей, которым требуется именно этот хладагент, по-прежнему остается большим.

Одной из возможных альтернатив считается R1234yf. Его показатель GWP значительно ниже — около 4, поэтому именно этот хладагент используется в большинстве современных автомобилей. Однако просто заменить один состав на другой без подготовки системы нельзя. Кроме того, оборудование для работы с R1234yf есть далеко не на каждом сервисе, а сама процедура обходится дороже.

Отдельная проблема — рынок неофициальных заменителей. В интернете уже появляются предложения самостоятельно заправить автомобиль смесями на основе пропана и бутана. Специалисты предупреждают, что эксперименты с такими составами могут привести к возгоранию. Не исключен и риск столкнуться с некачественным или контрафактным хладагентом.

Определить, какой именно состав нужен автомобилю, можно по информационной табличке под капотом. На ней обычно указаны тип хладагента и необходимый объем заправки. Если система работает на R134a, специалисты советуют не ждать серьезной неисправности: своевременная диагностика и устранение утечек помогут сократить необходимость в частых заправках.

При этом переход на другой хладагент стоит обсуждать только с профильным автосервисом. Самостоятельная замена или использование неподходящего состава способно привести к повреждению системы кондиционирования и дополнительным расходам.

Фото: unsplash (Olav Tvedt)