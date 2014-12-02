Петербуржцы стали чаще покупать старые дизельные авто

Эксперты отмечают, что Петербург следует общероссийскому тренду: в августе по стране спрос на дизель подскочил на 33% к июню, хотя предложение сократилось на 6%.

В июле рынок подержанных дизельных автомобилей в Петербурге показал заметный рост. Как сообщили "КоммерсантЪ Северо-Запад" эксперты "Авто.ру", спрос на такие машины увеличился на 13% по сравнению с июнем.

Средняя стоимость дизельного автомобиля в продаже достигла 3,15 млн рублей, что на 10% выше январских цен. При этом типичный экземпляр имеет солидный пробег – около 193 тыс. км и возраст 11 лет.

Эксперты отмечают, что Петербург следует общероссийскому тренду: в августе по стране спрос на дизель подскочил на 33% к июню, хотя предложение сократилось на 6%. Средняя цена выросла до 3,2 млн рублей. Почти половина всех предложений приходится на немецкие бренды, а самыми популярными моделями остаются BMW 5-series и X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.

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Фото: Piter.TV