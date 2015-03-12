Водителям рассказали, почему нельзя пить обезболивающие за рулем и как не навредить здоровью

Даже безрецептурные препараты могут негативно сказаться на безопасности движения и состоянии внутренних органов.

Многие водители держат в автомобильной аптечке ибупрофен или парацетамол, чтобы снять головную боль и продолжить путь. Однако специалисты предупреждают: даже безрецептурные препараты могут негативно сказаться на безопасности движения и состоянии внутренних органов.

По данным портала 110km.ru, бесконтрольный прием анальгетиков – частая ошибка автомобилистов. Несмотря на свободную продажу, эти лекарства требуют строгого соблюдения доз. Например, для взрослого человека разовая доза ибупрофена не должна превышать 400 мг, а суточная – 1200 мг. Превышение этих норм опасно для здоровья.

Прием таблеток на голодный желудок часто приводит к изжоге и болям в животе. При регулярном употреблении последствия становятся серьезнее: появляется риск развития гастрита, язв и внутренних кровотечений (особенно при совместном приеме с алкоголем). Печень и почки испытывают токсическую нагрузку, что может привести к их повреждению. Кроме того, некоторые НПВС (например, ибупрофен) повышают риск сердечно-сосудистых осложнений, поэтому людям с больным сердцем они противопоказаны.

Большинство стандартных обезболивающих официально не запрещают управление автомобилем, так как не вызывают сонливости. Тем не менее возможны индивидуальные побочные эффекты: головокружение, заторможенность реакции или снижение концентрации внимания. Если водитель принимает другие медикаменты, риск нежелательных химических взаимодействий в организме возрастает.

Чтобы облегчить состояние в пути и не попасть в ДТП, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Никогда не принимайте таблетки натощак – это прямой путь к язве.

Категорически запрещено сочетать НПВС (ибупрофен, диклофенак, аспирин) с алкоголем.

Всегда читайте инструкцию перед первым применением нового препарата.

Если чувствуете недомогание или сомневаетесь в своей реакции после приема лекарства – откажитесь от поездки.

Прислушивайтесь к врачу: если он временно запретил садиться за руль из-за болезни, это требование касается и действия препаратов.

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Фото: Magnific (diana.grytsku)