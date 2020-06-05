Худший сценарий для сферы туризма — это повторное закрытие.

В Крыму спрогнозировали дату начала туристического сезона. Соответствующая информация появилась на сайте регионального министерства туризма. Однако окончательное решение по дате открытия курортов должна принимать федеральная власть.

Глава Минтуризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что его ведомство находится в постоянном контакте с Ростуризмом, а в Москву уже направлены предложения по смягчению режима ограничений.

Волченко отметил, что с 15 июня в Крыму планируют открыть санатории и гостиницы с медицинской лицензией. Для крымчан заработают 45 санаториев и гостиниц, со временем смогут открыться больше. С 1 июля планируют запустить межсубъектный туризм — именно это зависит от решения федеральных властей, которого ожидают в ближайшие дни.

При этом министр добавил, что худший сценарий для сферы туризма — это повторное закрытие.

Ранее мы рассказывали, что на юге России могут открыть отели только для туристов из своего региона.

Видео: government.ru