На юге России могут открыть отели только для туристов из своего региона

Администрации отечественных "курортных" регионов еще обсуждают различные варианты открытия отелей.

Стало известно, что жителей Москвы и Петербурга не ждут на курортах юга России в ближайшее время. Такой вывод можно сделать из материала издания "Профиль", посвященного тому, как регионы готовятся к началу туристического сезона в стране.

Отмечается, что с 1 июня в ряде регионов России откроются санатории, которые обладают медицинской лицензией. Таких в стране более 1,5 тысяч. Свой подход к постепенному открытию туристического сезона продемонстрировали в Краснодарском крае и Крыму.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что санатории могут работать лишь в строгом соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором. Карантин по коронавирусу будет продолжаться до 6 июня. Крымские власти представили указ, согласно которому всех прибывших в республику без подтвержденной цели визита обяжут самостоятельно оплачивать 2-недельное пребывание в обсерваторе.

Туристы выражают осторожный интерес к открывшемуся летнему сезону, отмечают туроператоры. Россиянами активно рассматриваются отечественные курорты, сами объемы реализуемых путевок пока расцениваются как "мизерные".

Отмечается, что администрации "курортных" регионов России обсуждают возможность не пускать туристов из тех регионов, где уровень заболеваемости выше, чем у них самих, а также открывать отели только для жителей своего региона. Такими предположениями со СМИ поделились участники рынка, оценивается несколько вариантов развития событий.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано анонсировал открытие страны для туристов. С 15 июня путешественники смогут попасть на территорию республики без специальных справок о вакцинации от коронавируса.

Власти Японии планируют выдавать туристам, прибывшим в страну, ежедневные ваучеры в размере 185 долларов или 20 тысяч иен. Путешественники смогут потратить их на отдых в стране — в барах, магазинах, кафе и ресторанах. Такая выплата сможет покрыть до половины ежедневных расходов приехавшего в Японию.

В Петербурге сменился главный по туристической отрасли – профильный комитет возглавил Сергей Корнеев, соответствующее распоряжение 1 июня подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Предыдущий председатель комитета, Евгений Панкевич, освобожден от должности сегодня же, 1 июня. Корнеев заступит на новый пост со 2 июня. Известно, что до назначения Корнеев был замруководителя Федерального агентства по туризму.

Фото: Piter.tv