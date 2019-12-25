С 15 июня Италия начнет принимать туристов из России

На территорию страны можно будет попасть без специальных справок о вакцинации от коронавируса.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано анонсировал открытие страны для туристов. С 15 июня путешественники смогут попасть на территорию республики без специальных справок о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По словам посла, процедуру выдачи виз также усложнять не будут. При этом на границе будут предприняты все меры предосторожности. Терраччано добавил, что ни один российский турист не поедет в Италию, если ему потом придется столкнуться с трудностями при возвращении на родину.

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