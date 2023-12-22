Константинов: Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ

По словам политика, с обеих сторон есть готовность идти по этой линии.

Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ. Об этом сообщил председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов в интервью "РИА Новости".

По его словам, власти Гагаузии уже встречались с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обговаривали вопросы по ценам и льготам. Константинов подчеркнул, что с обеих сторон есть готовность идти по этой линии.

Думаю, что в скором будущем этот вопрос будет решен. Остались только некоторые мелочи, и вопрос этот снимется. Дмитрий Константинов, председатель народного собрания Гагаузии

Ранее в Гагаузии рассказали о готовности регионов Молдавии встречать Санду протестами.

Видео: Telegram / РИА Новости