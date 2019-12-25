Первая партия лекарства от коронавируса поступит в больницы 11 июня

"Авифавир" протестируют на 330 пациентах.

Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний "Химрар" поставят в российские больницы 60 тысяч курсов нового препарата против коронавирусной инфекции. Первые партии лекарства под названием "Авифавир" поступят к медикам уже 11 июня. Об этом пишет ТАСС.

Накануне "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ, став первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", который получил одобрение для лечения COVID-19. Отметим, что с 2014 года с помощью "Фавипиравира" в Японии лечат тяжелые формы гриппа.

Новый отечественный препарат протестируют на 330 пациентах. Из них 188 уже приступили к испытаниям. По словам специалистов, "Авифавир" эффективен примерно на 90%.

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