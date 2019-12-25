В Петербурге еще девять человек умерли от коронавируса

В целом по России зафиксировано 162 летальных случаев от COVID-19.

За последние сутки в Петербурге от коронавирусной инфекции скончались еще девять человек. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба.

В целом по России зафиксировано 162 летальных случаев от COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 4855 человек.

За минувшие сутки в России положительный тест на COVID-19 получили 9035 человек в 84 регионах, из них 3622 случая (40,1%) без клинических проявлений болезни. К первому дню лета в стране выявлено 414 878 заболевших в 85 регионах.

Ранее была оценена опасность заразиться коронавирусом от телефона.

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