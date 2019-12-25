Оценена опасность заразиться коронавирусом от телефона

Нужно стараться вообще не касаться экрана грязными руками и перчатками.

Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона. Об этом радио Sputnik рассказал член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем или через прикосновения, именно поэтому всем было рекомендовано носить маски и перчатки. Однако, тут возникла некая проблема. Масочно-перчаточный затрудняет использование смартфона и даже создает опасность заражения коронавирусом, если вы потрогаете телефон грязной рукой или перчаткой.

Чтобы минимизировать данный риск, стоит использовать гарнитуру. Если на телефон кто-то позвонил, то можно снять перчатку, взять смартфон чистой рукой и ответить, либо по возможности воспользоваться громкой связью. При этом нужно стараться вообще не касаться экрана грязными руками.

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Фото: Piter.TV