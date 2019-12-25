"Никто так и не приехал": сотрудник Piter.TV рассказал о том, как его семья переболела коронавирусом

Вся семья сотрудника Piter.TV заболела COVID-19 и вылечилась от него в домашних условиях. При этом к работе эпидемиологических служб у петербуржцев возникли серьезные вопросы.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения COVID-19. Исключением не стал один из сотрудников нашей редакции: у него коронавирусом заболела вся семья.

Piter.TV расспросил коллегу и узнал не только о его эмоциях от произошедшего, но и о нелогичной работе системы здравоохранения. Например, о том, как как двое из троих членов семьи так и не дождались тестирования и лечения (и не попали в официальную статистику), а также о резко негативной реакции всех медиков на предложение пройти тестирование. В интересах семьи нашего товарища мы не публикуем персональные данные героев этой истории.

Для семьи сотрудника Piter.TV эта история началась ещё в первой половине текущего месяца. Вначале 67-летний отец семейства пожаловался на боль в горле, насморк, потерю вкуса/обоняния и температуру. Было решено сдать платно тест на COVID-19. Пока глава семьи ждал тест, недомогание с идентичными симптомами почувствовали и еще два члена семьи.

По словам сотрудника Piter.TV, главным симптомом, с которым столкнулись все родственники стала потеря обоняния. При этом коллега отметил, что запахи он чувствовал отдалённо, а вот вкус совсем пропал.

Я ощутил странно себя 15 мая вечером. Для меня это был грипп с ломкой по всему телу. В целом если убрать панику короны, то это был грипп с температурой 37-38 и ломкой всего тела

Спустя пару дней пришел ответ на тест, который ранее делал отец семейства. Диагноз подтвердился, у мужчины обнаружили коронавирус. В итоге семья вызвала на дом врача.

По словам коллеги, это был выходной день, но медик приехал по вызову всего лишь спустя два часа. В квартиру к семье приехала "одна женщина в спецодежде". Она заявила, что осмотрит только 67-летнего отца семейства. Стоит отметить, что остальные члены семьи настаивали на том, чтобы медик их тоже осмотрела: симптомы (высокая температура, потеря вкуса и обоняния, кашель) совпадали у всех троих человек. В итоге остальным больным пришлось просто ждать окончания осмотра в стороне. Медик не стала объяснять свой отказ от осмотра и тестирования двух других членов семьи с теми же симптомами. Более того, врач неоднозначно отреагировала на то, что 67-лений петербуржец сдал тест на коронавирус.

Врач спросил: "Зачем сдавали тест на корону?"

По словам коллеги, осмотр длился недолго. Врач поинтересовалась у мужчины, как он себя чувствует, послушала дыхание и замерила количество кислорода в крови. Больному не предложили сделать снимок легких. Более того, несмотря на положительный тест на COVID-19 мужчину не стали госпитализировать. Сотрудник Piter.TV связывает это с тем, что болезнь протекала без осложнений.

Также врач сказал, что в течение 1-2 дней приедет команда, которая сделает повторный анализ на корону. Прошла уже неделя и никто так и не приехал.

В итоге врач уехала, даже не дав рекомендаций к лечению. Семье пришлось принимать препараты на свое усмотрение.

Рекомендации не было. Мы лечились сами полностью. Пили один противовирусный препарат, который советовали знакомые.

Спустя четыре дня петербуржцы решили напомнить медикам о своём существовании. Семья обратилась в городскую поликлинику №94 Невского района. Там ни о какой команде, которая должна приехать к семье, чтобы сделать повторный тест даже не знали.

Диспетчер отнекивается, говорит, что не связан никак с тестировщикам.

Более того, в медучреждении также возмутились тому, что петербуржцы сдали тест на СOVID-19. Кроме того, у больного так и не поинтересовались, с кем он контактировал и мог ли он кого-либо заразить.

В сухом остатке семья практически сама вылечилась и сейчас домочадцы чувствуют себя хорошо. При этом 67-летнему отцу семейства иногда звонят из поликлиники и интересуются здоровьем.

От всех симптомов папа вылечился за 4-5 дней. Другие члены семьи за 7-8 дней.

Ни на каком учёте петербуржцы не состоят. По факту двое из троих заболевших не вошли в официальную статистику по распространению коронавируса в Петербурге. Семья решила повторно сдать тесты на антитела COVID-19. В настоящее время, они ожидают результатов. У сотрудника Piter.TV до сих пор остались вопросы касательно реагирования системы здравоохранения на больных коронавирусом.

Редакция Piter.TV теряется в догадках, почему же соответствующие службы отказались тестировать членов семьи, которые контактировали с зараженным COVID-19. Сразу два члена семьи сообщили об идентичных симптомах и врачу, пришедшему на дом, и в районную поликлинику: ни осмотр, ни тестирование им никто не предложил. Также остается неясным странная реакция представителей системы здравоохранения на то, что петербуржцы сделали сами тест на коронавирус. Более того, 67-летнему петербуржцу не предложили госпитализацию, хотя ранее многие петербуржцы оказывались в больнице им. Боткина или же в "Ленэкспо" лишь с симптомами вируса.

Из положительного, стоит отметить, что представители здравоохранения оперативно среагировали на вызов петербуржцев и приехали спустя 2 часа. Хоть и один раз...