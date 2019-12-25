Чтобы получить ваучер, турист должен купить билет в Японию и забронировать номер в гостинице.

В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны. Об этом пишет агентство Kyodo News.

Сообщается, что власти Японии планируют выдавать туристам, прибывшим в страну, ежедневные ваучеры в размере 185 долларов или 20 тысяч иен. Путешественники смогут потратить их на отдых в стране — в барах, магазинах, кафе и ресторанах. Такая выплата сможет покрыть до половины ежедневных расходов приехавшего в Японию.

Так власти Японии хотят поддержать пострадавшую из-за пандемии туристическую отрасль. На программу выделят 12,5 миллиардов долларов. Она начнёт действовать с 1 июля.

Чтобы получить ваучер, турист должен купить билет в Японию и забронировать номер в гостинице.

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