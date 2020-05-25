Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам. Об этом пишет издание Sohu.

Глава российского МИД заявил, что власти Японии должны признать итоги Второй Мировой войны. Только в этом случае, по словам Лаврова, переговоры по вопросу Курил будут возобновлены. Серия встреч по этому вопросу планировалась на 2020 год.

Признание итогов Второй Мировой будет означать, что Япония признала суверенитет России на Курильских островах.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Ранее МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова.

Видео: ВК/МИД России