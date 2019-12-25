Тосимицу Мотэги вернул в доклад формулировку о "северных территориях, принадлежащих Японии".

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова. Об этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил во время правительственного заседания в своем ежегодном докладе по взаимоотношению с другими государствами. Информацию об этом передали представители агентства Киодо. Журналисты рассказали, что страна вернула формулировку о принадлежности "северных территорий". Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи в Японии продолжают считать японской землей, на которую распространяется суверенитет.

Напомним, что в 2019 году формулировка о "четырех северных островах, которые принадлежат Японии", исчезла из документа. Эту фразу в МИД заменили на более мягкую в связи с тем, что Япония рассчитывает решить территориальные споры и заключить с Россией мирный договор. Премьер-министр Синдзо Абэ планировал прийти к рамочным соглашениям с РФ. Его позиция вызвала резкую критику внутри Японии со стороны членов консервативной партии, а также оппозиции. Формулировку пришлось вернуть из-за "застоя в переговорах" между сторонами.

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