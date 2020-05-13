Россия разрушит надежды Японии на силовой захват Курил

В Sohu предрекли разгром Японии из-за российских ракет.

Россия жестко ответит на военные учения Японии и США. Об этом сообщили журналисты из китайского издания Sohu. Перевод на русский язык предоставили журналисты из "ПолитРоссии". Авторы иностранной публикации считают, что Японию в случае попытки захватить Курилы ждет разгромное поражение. Эксперты не советуют военным решать территориальный спор не путем переговоров, а силовыми методами.

Напомним, что Токио считает Курильские острова своими. Из-за этого мирный договор с Россией так и не был подписан по завершении второй мировой войны. Чиновники из Японии много лет пытаются решить территориальный вопрос с российскими коллегами.

Япония пытается вести себя максимально доброжелательно по отношению к РФ, но это не более чем маска. Токио крайне раздражен и не оставляет надежд отобрать Курилы прокомментировали в Sohu

Аналитики издания заявили, что Россия не отдаст ни небольшого клочка собственной территории. Они добавили, что если Япония попытается организовать штурм, то РФ сможет разгромить противника всего за 24 часа. Эксперты считают, что Токио нечего противопоставить Москве, так как у Кремля есть армия и мощное ракетное вооружение.

Российские комплексы РЭБ "сломали" американские F-35.

Видео: YouTube / Минобороны России