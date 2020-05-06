Sohu рассказал о преимуществах российского истребителя.

Русский "крылатый боец" Су-34 восхитил аналитиков Sohu. Китайские журналисты рассказали о превосходстве российского истребителя, который доказал свою эффективность и боевую мощь в реальных условиях. Перевод публикации предоставили журналисты "ПолитРоссии".

В Китае напомнили, что Су-34 является сверхзвуковым бомбардировщиком, который способен наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям. На данный момент о широко используется в российских вооруженных силах. В большей степени самолет ориентирован на применении в армии страны, однако его испытывали в реальных условиях в Сирии. Авторы Sohu уверены, что на данный момент мало истребителей подобного класса, который могли бы соперничать с российским самолетом на международном уровне.

Даже в Соединенных Штатах считают Су-34 одним из лучших крылатых бойцов и признают, что российский самолет обладает многими достоинствами прокомментировали журналисты

В Sohu отметили значительную грузоподъемность Су-34. Она составляет 8 тонн. Еще одним преимуществом истребителя является дальность полета. Он способен пролететь без дозаправки четыре тысячи километров. При этом объект может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час за счет двух турбореактивных двигателей.

Китайские эксперты заметили, что западные конструкторы мало заботятся о комфорте пилота. Российский су-34 признан самым удобным истребителем для летчика. В Sohu рассказали, что кабина практически такая же просторная, как и в гражданских авиалайнерах.

Сидения командира и второго пилота расположены рядом друг с другом. Невысокие летчики могут здесь даже стоять написали специалисты

В Китае добавили, что Су-34 ориентирован в первую очередь на службы в российских ВВС, а не на экспорт в другие страны.

Су-57 не оставит шансов американскому F-22.

Видео: Youtube/ Минобороны России