В Sohu сравнили возможности российского и американского истребителей пятого поколения.

Российский истребитель Су-57 не оставит шансов американскому F-22. Об этом заявили журналисты из китайского издания Sohu. Они оценили возможности самолетов во время воздушного боя. Перевод материала предоставили в "ПолитРоссии".

В Китае напомнили, что долгое время F-22 Raptor считался самым мощным в мире. Однако он создан достаточно давно, так как серийное производство запущено еще в 2011 году. Основной конкурент американского самолета пятого поколения Су-57 обошел его в нескольких областях. Чиновники из США признавали, что самолет РФ в ближнем бою "не оставит американскому "хищнику" шансов".

На данный момент на вооружении США находится около 200 истребителей F-22. Изначально Пентагон планировал закупить 750 самолетов. Этого не произошло из-за дорогостоимости.Цена с учетом косвенных затрат при ожидаемом объеме производства составляет порядка 350 млн долларов. В Sohu заметили, что Raptor до сих пор не проверен на практике (в боевых условиях).

Российский истребитель Су-57 поступил в серийное производство в 2019 году. Он уступает американскому в стелс-технологиях. Однако его преимуществами являются выносливость, помехоустойчивость и маневренность. В Китае считают, что самолет превзошел F-22 в реальном боевом уровне.

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Видео: Youtube/ Минобороны России