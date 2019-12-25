В Китае усомнились, что Америка будет помогать Тайваню.

Sohu: Когда у США возникают проблемы, они бросают своих союзников. Об этом заявили китайские журналисты о представителях военно-морских сил Америки. В тематическом разделе эксперты добавили, что на данный момент ситуация складывается таким образом, что США "не до выполнения операций в дальних водах". Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Миллер заявил, что ни у кого в мире не должно возникать сомнений в боевой готовности американской армии. Генерал предостерег противников от "попыток проверить" боеготовность страны во время кризисной ситуации из-за коронавируса. Об этом же заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Ну и сколько американцев сегодня готовы умереть ради защиты острова от "материка"? Собираются ли Соединённые Штаты жертвовать собой ради Тайбэя? прокомментировал автор материала

Автор публикации в Sohu говорит о том, что сейчас Америка не имеет авианосцев около острова Тайвань. Ранее в США регулярно говорили о защите территории от угрозы, которая исходит от Китая. В издании уверены, что Тайваню изначально не стоило идти в конфликт с материковым КНР. Журналист намекнул, что остров бросят союзники из США, если у Америки появятся какие-либо проблемы.

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец.