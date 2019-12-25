На этот раз заражен моряк с военного корабля CVN-68 USS Nimitz.

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец. Об этом сообщили журналисты из издания Politico. По данным СМИ, на атомном авианосце CVN-68 USS Nimitz выявили коронавирусную инфекцию у матроса. Соответствующие COVID-19 симптомы у военнослужащего были определены еще на прошлой неделе. Последующие анализы подтвердили диагноз. Журналисты отметили, что среди членов экипажа есть еще один заболевший. Однако этот человек подхватил инфекцию, когда не находился на корабле.

На данный момент известно, что командование ВМС США приняло решение об эвакуации матроса и его госпитализации. Отслеживаются все контактировавшие с зараженным лица. На корабле руководство объявило о карантине.

Коронавирус уничтожает военное могущество США.