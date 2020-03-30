Журналисты объяснили, что инфекция поражает не только гражданских, но и военные силы США.

Коронавирус уничтожает военное могущество США. Об этом сообщили журналисты из "Взгляда.Ру". Они напомнили что 24 марта стало известно о том, что на авианосце "Теодор Рузвельт" найдено два моряка, заразившихся инфекцией. Спустя еще два дня зараженных военных стало 25 человек. До эпидемии на борту корабль находился во Вьетнаме. Сейчас экипаж судна направляется на военно-морскую базу а Апра-Харбор на острове Гуам в Тихом океане. Там корабль встанет на карантин. Предположительно, ко времени прибытия на борту будет находиться около сотни зараженных пациентов. Также 28 марта стало известно о том, что двое военных заразились коронавирусом на авианосце "Рональд Рейган". Сейчас инфицированные на борту оцениваются десятками человек. Судно остается на базе в японском Йокосуке. Известно, что местные военные близко общаются с американскими коллегами.

Журналисты считают, что эпидемия перебросилась не только на гражданское население США, но и военных. Из-за того, что Америка считается доминирующей силой в мире, можно считать, что распространение инфекции частично ее парализует. В связи с этим пандемию вируса можно считать военно-политическим фактором. Он временно нейтрализовал часть экипажей американских авианосцев, которые являются одним из основным военных аргументов страны.

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Видео: YouTube/U.S. Air Force Recruiting