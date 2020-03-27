Сейчас коронавирус подтвержден у 25 человек.

Военные США на авианосце "Теодор Рузвельт" заразились коронавирусом. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на военные источники. Телеканал рассказал, что на корабле по меньшей мере инфицировались 25 человек. Эксперты уточнили, что впоследствии на борту могут найти еще "десятки инфицированных".

Еще 24 марта и.о. министра ВМС США говорил о трех случаях заражения на авианосце. Томас Модли рассказал, что все военные пройдут тестирование на выявление инфекции коронавируса. По информации от издания The Hill на данный момент на "Теодоре Рузвельте" служат пять тысяч человек.

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом.

Видео: YouTube/MOTORIZADO, America"s Navy