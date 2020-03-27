Политик объяснил ситуацию массовым тестированием на коронавирус по стране.

Дональд Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом. Президент напомнил журналистам, что в стране проводилось массовое тестирование на выявление данной инфекции.

Думаю, надо отдать должное нашему тестированию прокомментировал политик журналистам

Трамп уверен, что США провели столько анализов на коронавирус, сколько не провел больше никто в мире. В New York Times написали, что Америка вышла на первое место по подтвержденным случаем заражения. Авторы материала опубликовали сведения, что США в этом вопросе обошли Китай и Италию. Они зарегистрировали внутри государства 81 тысячу 321 случай заражения коронавирусом. Однако Университет Джонса Хопкинса по-прежнему отдает США третье место по количеству инфицированных. По их сведениям, в США более 80 тысяч зараженных, в Китае - 81,7 тысяч зараженных. Ученые добавили, что в США показатели стремительно растут. Они поднимаются даже быстрее, чем в Италии. В отличие от этих стран в КНР случаи заражения не исчисляются тысячами, а лишь десятками в день.

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года.

Видео: YouTube/The White House