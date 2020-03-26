В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Их подали более 3,2 миллионов американцев за минувшую неделю.

В Соединённых Штатах Америки число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года.

Их подали более 3,2 миллионов американцев за минувшую неделю. Это произошло из-за пандемии коронавируса и правительственных мер по борьбе с ним. Об этом рассказало министерство труда Соединённых Штатов.

С учетом сезонных колебаний объём заявок составил 3 283 000. Это в четыре раза выше предыдущего рекорда - 695 тысяч заявок в 1982 году.

Неделю назад прогноз с такими цифрами по безработице выступал Bank of America.

Ранее Трамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики.