В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

В Соединённых Штатах Америки число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года.
Их подали более 3,2 миллионов американцев за минувшую неделю. Это произошло из-за пандемии коронавируса и правительственных мер по борьбе с ним. Об этом рассказало министерство труда Соединённых Штатов.
С учетом сезонных колебаний объём заявок составил 3 283 000. Это в четыре раза выше предыдущего рекорда - 695 тысяч заявок в 1982 году.
Неделю назад прогноз с такими цифрами по безработице выступал Bank of America.
Ранее Трамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики.
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